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Огненный ад в Исландии: Лава подожгла целый город, пылают дома, земля разверзлась

Огненный ад в Исландии: Лава подожгла целый город, пылают дома, земля разверзлась

Началось извержение одного из вулканов на исландском острове Гриндавик.   Извержение вулкана в Исландии: что происходит в Гриндавике Многострадальный Гриндавик в Исландии, на полуострове Рейкьянес снова оказался в зоне извержения.

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