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Глава ГУР Украины Буданов спрогнозировал тяжелый 2024 год для ВСУ

Глава ГУР Украины Буданов спрогнозировал тяжелый 2024 год для ВСУ

Нехватка бойцов и сокращение западной поддержки сделают наступивший 2024 год сложным для ВСУ. Об этом в беседе с журналистами The Financial Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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