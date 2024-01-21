Глава ГУР Украины Буданов спрогнозировал тяжелый 2024 год для ВСУ

Нехватка бойцов и сокращение западной поддержки сделают наступивший 2024 год сложным для ВСУ. Об этом в беседе с журналистами The Financial Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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