Юрзинов о КХЛ: «Клубы начали доверять молодежи. В СКА позиции ведущих центров заняли Танков и Мичков. Это самое дефицитное амплуа в нашем хоккее»

– Посмотрите, как многие клубы начали доверять молодежи. Никто уже не ворчит по поводу сокращения лимита на легионеров, в нынешних условиях многие клубы даже тройку иностранцев набрать не могут.
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