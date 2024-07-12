Удар по Кремлю: Байден дал намёк, Лондон - ракеты. Киев уже начал мстить

Президент США Джо Байден на саммите НАТО внезапно заговорил про удар ВСУ по Кремлю. Ни с того ни с сего он решил заверить публику, что такая атака, пусть и руками ВСУ, но американскими ракетами - "не будет иметь никакого смысла".