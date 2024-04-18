Национальная Академия Дополнительного Профессионального Образования (НАДПО) - Специализируется на дистанционных курсах переподготовки и повышения квалификации;- Основной профиль Академии – психология, студенты могут освоить профессию психолога и начать консультировать уже через 6-12 месяцев обучения;- Также проводит курсы по педагогике, дефектологии, менеджменту, физ.