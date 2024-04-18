Зайка Банзайка
Калькулятор ОСАГОКредит выгодноДебетовые картыПродукты СбербанкаПромокоды маркетп...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Зайка Банзайка

1 подписчик

 Национальная Академия Дополнительного Профессионального Образования (НАДПО)

 Национальная Академия Дополнительного Профессионального Образования (НАДПО)

 Национальная Академия Дополнительного Профессионального Образования (НАДПО) - Специализируется на дистанционных курсах переподготовки и повышения квалификации;- Основной профиль Академии – психология, студенты могут освоить профессию психолога и начать консультировать уже через 6-12 месяцев обучения;- Также проводит курсы по педагогике, дефектологии, менеджменту, физ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх