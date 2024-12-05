Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий в парламенте партию ЛДПР, направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести в стране так называемый «Новогодний семейный бюджет».
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату россиянам с низким доходом
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А где патриотизм со стороны "народных" избранников, политиков, чиновников, глав, топ.менеджеров и среднего звена, бизнесменов с олигархами и т.д. отказаться от 13 зарплат, премий, дивидендов и направить эти суммы для малообеспеченных пенсионеров и сделать им новогодний подарок от всей своей щедроты души... Не на словах, а на деле, ведь в России они едины со своим народом и готовы в трудную годину поддержать тех кто в этом нуждается и сделать людям подарок, хотя бы к новому году.... Да не оскудеет рука дающего и воздастся вам на небесах...
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