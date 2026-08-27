Льюис Хэмилтон призвал Ferrari усилить давление на Mercedes во второй половине сезона

MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari необходимо прибавить во второй половине сезона, если команда рассчитывает навязать Mercedes борьбу за лидерство в чемпионате.
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