Гигантский петух провожал горожан на День города в Уссурийске

В Уссурийске с размахом отмечают День города. 156-летнюю годовщину со дня образования населенного пункта празднуют хлебом, солью, зрелищами и развлекательными площадками по интересам.
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