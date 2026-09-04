Шесть российских теннисистов вышли в третий круг US Open

В пятницу, 4 сентября, на US Open прошли заключительные матчи второго круга в одиночных разрядах. Шесть российских теннисистов вышли в следующий раунд турнира: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Карен Хачанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)