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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Шесть российских теннисистов вышли в третий круг US Open

Шесть российских теннисистов вышли в третий круг US Open

В пятницу, 4 сентября, на US Open прошли заключительные матчи второго круга в одиночных разрядах. Шесть российских теннисистов вышли в следующий раунд турнира: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Карен Хачанов.

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