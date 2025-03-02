Джеймс ван Римсдайк сыграл в 8 матчах на открытом воздухе – больше всех в НХЛ. У него 7 очков в них – делит лидерство с Тэйвсом и Зеттербергом

Форвард «Коламбуса» принял участие в матче NHL Stadium Series с «Детройтом» (5:3). Это 8-й матч на открытом воздухе в карьере 35-летнего американца (ранее он выступал в них за «Торонто» и «Филадельфию») – максимальный показатель в НХЛ.