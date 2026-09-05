ЛДПР провела сбор подписей за реальную поддержку семей

ЛДПР провела Всероссийский день сбора подписей за реальную поддержку семей. Партия предлагает конкретные шаги для того, чтобы граждане чувствовали помощь государства в доступности жилья, справедливых пособиях и уверенности в будущем своих детей.
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