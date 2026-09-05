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ЛДПР провела сбор подписей за реальную поддержку семей

ЛДПР провела сбор подписей за реальную поддержку семей

ЛДПР провела Всероссийский день сбора подписей за реальную поддержку семей. Партия предлагает конкретные шаги для того, чтобы граждане чувствовали помощь государства в доступности жилья, справедливых пособиях и уверенности в будущем своих детей.

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