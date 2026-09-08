Месси покупает «Эльденсе» из второй лиги Испании (As)

Лионель Месси станет владельцем футбольного клуба «Эльденсе». По данным As, юристы аргентинской звезды уже некоторое время вели переговоры с колумбийской инвестиционной группой TH во главе с Хуаном Карлосом Трухильо и сегодня наконец пришли к принципиальному соглашению о том, что самый титулованный игрок мира станет мажоритарным акционером клуба из второй лиги Испании.
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