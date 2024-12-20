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Марочко: ВС РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище

Марочко: ВС РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище

В Харьковской области российские бойцы заняли часть леса в окрестностях Загрызова, продавив оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

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