Марочко: ВС РФ продавили оборону ВСУ на Оскольском водохранилище

В Харьковской области российские бойцы заняли часть леса в окрестностях Загрызова, продавив оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
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