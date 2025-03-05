Трое и бомба: зачем США посредничество России в ядерной сделке с Ираном

Москва не отрицает обсуждения с США потенциального содействия Вашингтону в нахождении общего языка с Тегераном и готова сделать всё возможное для дипломатического урегулирования проблемы иранского ядерного досье.
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