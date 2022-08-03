Шредер назвал мудрым решение Меркель и Штайнмайер в 2008 году не допустить Украину в НАТО

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал мудрым решение экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель и бывшей главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2008 году на саммите НАТО не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс.