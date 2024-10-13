Американист: заявление Трампа о третьей мировой войне — предвыборный популизм

Политолог-американист Малек Дудаков назвал предвыборным популизмом заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за текущей политики правительства демократов.
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