Дана Борисова, принимая наркотики, запивала их огромным количеством лекарств

За преодолением зависимостей Даны Борисовой следила вся страна в эфире программы Андрея Малахова. Телеведущая продолжает делиться своим опытом, стремясь помочь другим справиться с аналогичными проблемами.
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