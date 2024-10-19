За многолетний и добросовестный труд торжественно награжден механизатор широкого профиля (комбайнер) «Колхоза Племзавод имени Калинина», а ещё и многодетный отец Желудков Сергей Васильевич.
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За многолетний и добросовестный труд торжественно награжден механизатор широкого профиля (комбайнер) «Колхоза Племзавод имени Калинина», а ещё и многодетный отец Желудков Сергей Васильевич.