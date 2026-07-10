Новак заявил о дефиците топлива в России

На российском рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников, следует из заявления вице-премьера Александра Новака, которого цитирует ТАСС.
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