Юрий Баранчик. Курская авантюра 2.0 и что из неё получится

Сегодня, для многих неожиданно, но вполне в логике событий для тех, кто следит за развитием ситуации на американо-украинском треке, ВСУ попытались контр-контратаковать ВС РФ со стороны оккупированной части Курской области.
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