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ИЗВЕСТИЯ iz

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С ними удобно: российские экосистемы стали привлекательнее для клиентов

С ними удобно: российские экосистемы стали привлекательнее для клиентов

Приложения российских банков, операторов и digital-компаний - больше не случайный набор функций, объединенных под одной иконкой на смартфоне: теперь это полноценные экосистемы, объединенные единым функционалом.

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