С ними удобно: российские экосистемы стали привлекательнее для клиентов

Приложения российских банков, операторов и digital-компаний - больше не случайный набор функций, объединенных под одной иконкой на смартфоне: теперь это полноценные экосистемы, объединенные единым функционалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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