Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Еврокомиссия увидела угрозу в Telegram из-за фейковых новостей

Еврокомиссия увидела угрозу в Telegram из-за фейковых новостей

В ЕК назвали Telegram проблемой из-за отсутствия контроля и фейковых новостей Фейковые новости в Telegram распространяются в странах Евросоюза, «где есть русскоязычное меньшинство», считает вице-президент Еврокомиссии.

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