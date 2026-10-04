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Царьград

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Премьер Латвии после выборов сделал выпал в адрес России и попросил денег у ЕС

Премьер Латвии после выборов сделал выпал в адрес России и попросил денег у ЕС

После выборов премьер Латвии Кулбергс заявил о силе Балтии и тут же попросил денег у Европы. В Латвии прошли выборы в сейм 15-го созыва.

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