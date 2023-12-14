Цены на бензин в Аргентине за год выросли на 230%

С начала года стоимость бензина в Аргентине выросла более чем на 230%. Как пишет газета La Nación, работающие в стране нефтяные компании подняли цены на бензин и дизельное топливо на 35-40% после того, как новое правительство объявило о первых экономических мерах, в том числе девальвации.
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