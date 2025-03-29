Kingdom Come: Deliverance 2 без DRM вышла в GOG, задание «Лев на гербе» теперь продается Экше...

Kingdom Come: Deliverance 2 без DRM вышла в GOG, задание «Лев на гербе» теперь продаетсяЭкшен-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse и Deep Silver теперь можно купить в магазине GOG, где игра поставляется без всякой защиты, даром что разработчики и так не стали ставить Denuvo.