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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2 без DRM вышла в GOG, задание «Лев на гербе» теперь продается Экше...

Kingdom Come: Deliverance 2 без DRM вышла в GOG, задание «Лев на гербе» теперь продается Экше...

Kingdom Come: Deliverance 2 без DRM вышла в GOG, задание «Лев на гербе» теперь продаетсяЭкшен-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse и Deep Silver теперь можно купить в магазине GOG, где игра поставляется без всякой защиты, даром что разработчики и так не стали ставить Denuvo.

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