"Вследствие произвольных решений соввласти..."

А вот посмотрите, граждане, что нашлось в старой тетради.Поскольку Россия правовое государство и у нас всё по закону, а не так как у хозломордых, то в 2022 году Конституционный Суд России провёл проверку конституционности международного Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 2 октября 2022 года вынес постановление.
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