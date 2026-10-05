"Вследствие произвольных решений соввласти..."

А вот посмотрите, граждане, что нашлось в старой тетради.Поскольку Россия правовое государство и у нас всё по закону, а не так как у хозломордых, то в 2022 году Конституционный Суд России провёл проверку конституционности международного Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 2 октября 2022 года вынес постановление.