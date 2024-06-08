Александр Бельский – о трагедии в Луганске: «Очередной циничный и жестокий обстрел ВСУ»

Председатель ЗакСа Петербурга выразил соболезнования семьям погибших Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле Луганска.
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