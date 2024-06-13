Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

На юге столицы построят школы и детский сад Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации участка нежилой застройки площадью 21,3 га в районе Нагатино-Садовники на юге столицы в рамках программы комплексного развития территорий.
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