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Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке». Он играл за «Вольфсбург» и «Эвертон» последние два года

Вингер «Наполи» Йеспер Линдстрем близок к переходу в « Шальке » на правах аренды. Переговоры немецкого и итальянского клубов по 26-летнему датчанину находятся на продвинутой стадии.

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