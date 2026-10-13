В Сибири обнаружили останки неизвестного вида древних родственников яка

Учёные выявили ранее неизвестную эволюционную линию крупных полорогих животных, обитавших на юге Сибири десятки тысяч лет назад, сообщает Pravda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Экс-аналитик ЦРУ ...
- ГБ Ученые выявили св...
- ГБ Меркурис: Зеленск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым