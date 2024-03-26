В Крыму проживает 289 долгожителей

По данным на начало 2024 года в Республике проживает 68 518 человек в возрасте 80 лет и старше. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Крымстата Александра Корнеенко.
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