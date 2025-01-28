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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» может подписать Каземиро. Римляне оценивают возможность трансфера хавбека «МЮ»

«Рома» оценивает возможность приобретения 32-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед», поскольку Леандро Паредес может перебраться в «Бока Хуниорс».

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