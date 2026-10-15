Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года © Kevin Lamarque/Reuters В Брюсселе 15-16 октября проходит двухдневный саммит Евросоюза.
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