Ноябрь - удачное время, чтобы уделить внимание коже. Снижение солнечной активности формирует своеобразное «терапевтическое окно», когда можно аккуратно вводить методики, направленные на улучшение качества кожи, не опасаясь выраженных осложнений.
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