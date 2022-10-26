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Больше всего краж, совершенных подростками, зарегистрировано в Алматинской области

Больше всего краж, совершенных подростками, зарегистрировано в Алматинской области

В Казахстане растет число краж, совершенных подростками. Аналитики ranking сообщили, что по за 9 месяцев 2022 года в стране насчитывалось 1,1 тысячи несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности — на 2,1% больше, чем годом ранее.

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