Больше всего краж, совершенных подростками, зарегистрировано в Алматинской области

В Казахстане растет число краж, совершенных подростками. Аналитики ranking сообщили, что по за 9 месяцев 2022 года в стране насчитывалось 1,1 тысячи несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности — на 2,1% больше, чем годом ранее.