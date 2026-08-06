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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» за оскорбительные кричалки фанатов на матче с «Зенитом» оштрафован на 10 тысяч рублей

КДК оштрафовал «Оренбург» за кричалки болельщиков на матче с « Зенитом ». Оренбуржцы дома уступили сине-бело-голубым (0:3) в игре 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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