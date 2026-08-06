«Оренбург» за оскорбительные кричалки фанатов на матче с «Зенитом» оштрафован на 10 тысяч рублей

КДК оштрафовал «Оренбург» за кричалки болельщиков на матче с « Зенитом ». Оренбуржцы дома уступили сине-бело-голубым (0:3) в игре 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Анна Погорилая: «У Гуменника был очень хороший прошлый сезон, ничего страшного, что есть небольшой спад. Скорее всего, он соберется»
- Чикмарева и Янченков выступят на турнире Trialeti Trophy в Грузии
- Нганну – о Уайте: «Он делал все, чтобы я никогда не стал свободным агентом. Тебе придется смириться с этим поражением»
Свежие комментарии