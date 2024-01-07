Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    За 2000 лет ничего нового. Ну надеюсь теперь всем понятно почему большевикам по зарез мешали храмы? Якобы без этого м...Израиль запрещает...
  • Владимир Соловьев
    "Христос не избавил Израиль от римского рабства и оккупации, не установил мир во всём мире, не искоренил идолопоклонс...Израиль запрещает...
  • Вик Норд
    Стоило просто написать,что сионизму смерть,это и пожелание,и констатация факта,чем писать такую длинную статью...Израиль запрещает...

Израиль запрещает христианство ...

Израиль запрещает христианство ...

Исторические напёрстки Израиль запрещает христианство . День для большинства добрых русских людей светлый, но разговор пойдёт о делах чёрных.

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Комментарии
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Вик Норд
Стоило просто написать,что сионизму смерть,это и пожелание,и констатация факта,чем писать такую длинную статью...
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14 час.
Владимир Соловьев
&quot;Христос не избавил Израиль от римского рабства и оккупации, не установил мир во всём мире, не искоренил идолопоклонство, не искупил грехи еврейского народа ... наоборот – наслал на него изгнание и погибель.&quot; НАСЛАЛ НА НЕГО ИЗГНАНИЕ И ПОГИБЕЛЬ. А ЭТО ЗНАЧИТ ИУДЕИ ПРИЗНАЮТ  СИЛУ ХРИСТА И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТИВ НЕГО ВОЙНУ.  УМ У НИХ ЕСТЬ?!
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
За 2000 лет ничего нового. Ну надеюсь теперь всем понятно почему большевикам по зарез мешали храмы? Якобы без этого марксизму лененизму было ну не как?
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8 час.

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