Израиль запрещает христианство ...

Владимир Соловьев

"Христос не избавил Израиль от римского рабства и оккупации, не установил мир во всём мире, не искоренил идолопоклонство, не искупил грехи еврейского народа ... наоборот – наслал на него изгнание и погибель." НАСЛАЛ НА НЕГО ИЗГНАНИЕ И ПОГИБЕЛЬ. А ЭТО ЗНАЧИТ ИУДЕИ ПРИЗНАЮТ СИЛУ ХРИСТА И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТИВ НЕГО ВОЙНУ. УМ У НИХ ЕСТЬ?!