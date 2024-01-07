Исторические напёрстки Израиль запрещает христианство . День для большинства добрых русских людей светлый, но разговор пойдёт о делах чёрных.
Израиль запрещает христианство ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Стоило просто написать,что сионизму смерть,это и пожелание,и констатация факта,чем писать такую длинную статью...
Ответить
14 час.
Владимир Соловьев
"Христос не избавил Израиль от римского рабства и оккупации, не установил мир во всём мире, не искоренил идолопоклонство, не искупил грехи еврейского народа ... наоборот – наслал на него изгнание и погибель." НАСЛАЛ НА НЕГО ИЗГНАНИЕ И ПОГИБЕЛЬ. А ЭТО ЗНАЧИТ ИУДЕИ ПРИЗНАЮТ СИЛУ ХРИСТА И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТИВ НЕГО ВОЙНУ. УМ У НИХ ЕСТЬ?!
Ответить
12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
За 2000 лет ничего нового. Ну надеюсь теперь всем понятно почему большевикам по зарез мешали храмы? Якобы без этого марксизму лененизму было ну не как?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии