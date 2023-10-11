На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей

Предприятие планирует выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год В Целинном районе Алтайского края начинается строительство масштабного комплекса по производству индейки общей стоимостью около 3,5 млрд рублей, пишет "Толк".
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