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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей

На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей

Предприятие планирует выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год В Целинном районе Алтайского края начинается строительство масштабного комплекса по производству индейки общей стоимостью около 3,5 млрд рублей, пишет "Толк".

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