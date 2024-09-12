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Родители подростка, обвиняемого в поджоге школьницы, жалуются на угрозы в соцсетях

Родители подростка, обвиняемого в поджоге школьницы, жалуются на угрозы в соцсетях

Семья также подала заявление в полицию на некоторые СМИ за клевету.Родители подростка, который подозревается в поджоге школьницы в Октябрьском, обратились в полицию из-за угроз и оскорблений, которые им поступают в социальных сетях.

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