Зачистка "кармана" Янтарное – Дачное: ситуация на Андреевском направлении 4 февраля

Наши бойцы продолжают минировать дороги и занимать участки лесополос.На Андреевском направлении, по состоянию на вечер 4 февраля, продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких участках, расположенных западнее Курахово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии