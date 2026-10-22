Следователи выясняют обстоятельства падения мужчины из окна дома на Пролетарской, 28.Следователи СУ СК работают на месте происшествия, где из окна дома Пролетарской 28 выпал мужчина.
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