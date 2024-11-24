Пассажиры горящего самолета рассказали, как чудом спаслись в Анталье

В Сети появились видео, на которых слышно, как пассажиры кричат имена близких, пропавших из виду. На одном из видео женщина облегченно выдыхает, понимая, что чудом спаслась: «Значит, это не наша смерть!».
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