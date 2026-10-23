Главный редактор «За рулем» рассказал о цене базовой версии кроссовера Lada Azimut. Начавшие сходить с конвейера АВТОВАЗа в Тольятти кроссоверы Lada Azimut скоро отправятся к дилерам, а пока один из таких товарных образцов протестировали журналист Максим Кадаков и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.