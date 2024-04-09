SUSANIN
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SUSANIN

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Небоскреб «Башня Саурона» выставят на торги в Нью-Йорке

Небоскреб «Башня Саурона» выставят на торги в Нью-Йорке

Нью-Йорк. США. Прозванный «Башней Саурона» недостроенный небоскреб в Нью-Йорке уйдет с молотка. Объект решили продать в погашение долгов застройщика, компании JDS Development Group, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Financial Times.

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