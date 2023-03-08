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«Сильно скучал по борщу, когда покинул Россию. Я его просто обожаю». Нимели об игре за «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о любви к борщу и России. Либерийский форвард играл в основном за «Спартак-2», за первую команду москвичей он провел 1 матч.

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