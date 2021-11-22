Георгиев пропустил 4 гола с 18 бросков и был заменен на Шестеркина перед 3-м периодом матча с «Баффало» (5:4)

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 14 бросков из 18 в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:4) и был заменен после второго периода при счете 4:4.

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