Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил мнение, что политика НАТО в отношении Украины потерпела неудачу, и Киев с союзниками не могут скрыть этот факт.
Дуглас Макгрегор: поражение НАТО на Украине невозможно скрыть
Комментарии
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Eduard
Россия вообще могла и не проводить СВО,а применить ядерное оружие в 20-30 ядерных ударов и всё.Хороший враг,это обычный труп!
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15 час.
Eduard
Люди которых из Афгана выперли думали с помощью Украины Россию победить?Победить ядерную державу?В НАТО психи сидят?
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15 час.
Eduard
НАТО пора привыкнуть!Ихуже выперли из Афгана люди на ишаках,куда уж позорнее?
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15 час.
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