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ЕС направит €10 млрд на устранение последствий наводнения

ЕС направит €10 млрд на устранение последствий наводнения

Европейский союз выделит 10 млрд евро на восстановления инфраструктуры страна Центральной Европы пострадавшим от наводнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября на встрече с журналистами, транслируемой телеканалом TVP Info.

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