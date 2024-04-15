В Приморском крае военнослужащие ВВО в ходе занятий учатся тактике действий в лесных массивах

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание руководителями занятий уделяется вопросам организации радиосвязи, взаимодействия, управления огнем, выполнению индивидуальных и групповых нормативов по тактической подготовке.
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