От котла к минимализму: дизайнеры показали, как менялся интерьер кухни в течение 500 лет

Мода меняется не только в одежде, но и в дизайне помещений, и особенно это касается кухни. Когда-то ее неотъемлемой частью была печь, теперь у нас есть плита, холодильник и множество других устройств, которые упрощают жизнь.
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